Коли в Україні колядують та щедрують: історія пісень та дати коли їх виконують

Здавна в Україні на різдвяні свята існували традиції колядування і щедрування. Так українці вітали один одного з народженням Ісуса Христа. Якщо ви хочете відсвяткувати цьогоріч згідно з народними традиціями – читайте далі у матеріалі про різницю цих привітань та їх дати.

Згідно з юліанським календарем українці відзначають Різдво Христове 7 січня. За традицією у різдвяний період в Україні колядують та щедрують не лише діти, а й дорослі, адже це дуже цікаво. Ми розповіли коли й що краще робити, пише 24 канал.

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Коли в Україні колядують

Коляда – це традиція, яка з'явилася ще у дохристиянські часи. Спершу колядки супроводжували язичницькі обряди, які були пов'язані з ушануванням новонародженого сонця. Такі колядки виконували упродовж року.

Згодом коляду почали пов'язувати із християнськими святами – Святвечором та Різдвом. Тож після утвердження християнства почали виконували колядки взимку й здебільшого вони прославляють Сина Божого, який прийшов на нашу землю.

Варто розрізняти колядки – народні та релігійні. Оскільки народні колядки – це пісні світського характеру, а пісні релігійного змісту – це колядки, які присвячені Різдву Христовому.

Точного числа, коли потрібно починати колядувати не існує. У західній частині України перша коляда за традицією звучить 6 січня одразу після закінчення Святої Вечері. Проте, на більшій частині території України починають колядувати зранку 7 січня, а закінчують зазвичай колядувати на свято Водохреща – 19 січня.

Однією з найпопулярніших колядок є "Нова радість стала":

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

*Останній рядок кожного куплету повторюється двічі.

Коли в Україні колядують та щедрують/ Фото "ТСН"

Коли щедрують в Україні

Так само як і колядки, щедрівки здавна існують в українських народних традиціях. Вони містять у собі біблійні сюжети та оспівують господаря і всю його родину.

Часто у щедрівках можна зустріти згадки про зозуль, ластівок й побажання хорошого врожаю й щедрого року. Це пов'язано із тим, що до 15 століття Новий рік у Київській Русі святкували в березні, і щедрівки виконували функції веснянок.

У більшості регіонів України щедрівки виконують на Щедрий вечір (у вечір напередодні Старого Нового року) – 13 січня. Згідно з українськими звичаями щедрують лише дівчата та, звісно, діти.

Так трапилося, що історично поява християнства на щедрівки не дуже вплинула, тому у них майже непомітно церковних мотивів, а Щедрого вечора не має у церковному календарі.

Щедрик – найвідоміша українська щедрівка / Відео "НВ"

Важливо!– це найпопулярніша українська щедрівка, відома в усьому світі у музичній обробці Миколи Леонтовича. Має англомовну версію під назвою Carol of the Bells. Ця чудова українська народна пісня стала саундтреком до безлічі голлівудських стрічок. Її можна почути у таких фільмах як "Сам удома", "Міцний горішок" та "Гаррі Поттер".