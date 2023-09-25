Вже зовсім скоро: коли відзначатимемо День вчителя цього року

Осінь традиційно асоціюється в нас з навчанням та знаннями. У цю пору маємо чудове свято – День вчителя. Ним відзначають усіх працівників освіти.

З цим святом ми вітаємо вчителів, репетиторів та викладачів. Особливо варто відзначити їхню роботу зараз, у час повномасштабного вторгнення. Адже саме педагоги, попри ракети та дрони над головою, які запускає Росія, продовжують давати знання молоді та ділитися своїм досвідом. Коли можна привітати освітян цього року – розкаже 24 Канал.

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Коли День вчителя в Україні у 2023 році

На міжнародному рівні свято працівників освіти встановила ЮНЕСКО в 1994 році. У цьому ж році День освітянина запровадив другий президент України Леонід Кравчук.

День працівника освіти, як і в інші роки, відзначають в першу неділю жовтня. Тобто, у 2023 році свято припаде на 1 жовтня.

Як зазвичай, учні вітають своїх вчителів у п'ятницю, в останній робочий день перед святом. Це відбудеться 29 вересня.

День вчителя в Україні завжди є робочим днем. Традиційно учні готують заходи до свята: концерти з віршами, співами, побажаннями. У такий спосіб, вони висловлюють вдячність наставникам за їхню роботу.

Також у це свято діти вручають вчителям квіти та подарунки. Утім, у період повномасштабної війни РФ проти України, педагоги закликають цього не робити. Натомість радять краще задонатити кошти на потреби українських військових.