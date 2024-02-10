15 українських прізвищ, які мають князівське походження

Українські прізвища оповиті давньою історією та таємницями. Багато з них пов'язані з соціальним статусом, до якого належала людина. Зокрема, зараз можна навіть зустріти нащадків відомих князів, якщо звернути увагу на прізвища.

Професор, доктор географічних наук та академік Національної академії наук вищої освіти Масляк Петро Олексійович проаналізував прізвища своїх студентів. Саме серед них він знайшов ті, які належать князівському роду.

Теж цікаво Походження досі невідоме: добірка найзагадковіших українських прізвищ

Добірка українських князівських прізвищ

Острозький.

Сапіга.

Сангушко.

Хоткевич.

Чернецький.

Вишневецький.

Виговський.

Чорторийський.

Нимерович.

Заславський.

Косаківський.

Ружинський.

Любомирський.

Корецький.

Лукомський.

Українські прізвища, які пов'язані з військовою службою

Якщо згадати давні часи, то тоді багато прізвищ утворилися у зв'язку з військовою службою. Зокрема, вони пов'язані зі зброєю, військовим побутом та військовою козацькою старшиною. Деякі з'явилися, коли українці служили в польській, австрійській та російській арміях.

У список, наприклад, потрапили такі: Гетьман, Козак, Запорожець, Гарматій, Довбиш, Трубій, Хорунжий, Сотник, Полковник, Боцман, Посполітак, Ритаровський, Чура, Цюра, Кошовий, Атаман, Драгун, Улан, Райтер, Сурмач, Сурмій, Асаул, Гусарець, Піхота, Чавс, Чаус, Козачок, Козаченко, Козачук, Асаулюк, Осаулко, Довбущак, Довбишов, Гетьманчук, Гетьманщук та Гетьманюк.