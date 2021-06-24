Кожен може стати співавтором книги: чим дивує Книжковий Арсенал – 2021

У Києві стартував Х Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал. Через пандемію його перенесли на 23 – 27 червня 2021 року. Цьогоріч тут презентуватимуть інтерактивну книгу.

Книжковий Арсенал – інтелектуальна подія, яка вже вдесяте проводиться у столиці. У книжковому ярмарку беруть участь понад 200 видавців, ілюстраторів, інституцій культури. В рамках фестивалю відбудеться понад 300 подій – презентацій, дискусій, концертів, перформансів, лекцій, виставок. У 2021 році книги змагатимуться за можливість стати сценарієм до фільму.

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Інтерактивна книга

На фестивалі презентували інтерактивну книгу, яку можна написати разом із письменником. Для цього потрібно обрати будь-який варіант, який сподобається найбільше, після чого можна отримати онлайн-версію спільного з відомим автором твору. Стати співавтором твору можна в будь-якій точці світу, де є доступ до інтернету. Загалом організатори проєкту передбачили 48 фіналів трьох оповідань – кожне оповідання унікальне та по-своєму захоплює.

Створювати історії ви можете з Любком Дерешем, сучасним українським письменником, із Сашком Лірником, найвідомішим казкарем України, та письменницею Іреною Карпою.



На фестивалі презентували інтерактивну книгу / Скриншот з відео 24 каналу

Автори вважають, що такий формат заохочує читати та не відстає від сучасних світових трендів.

Він (проєкт – 24 канал) дуже вписується в тренди світу. Це те, що називається "культура участі", яка за своєю суттю є протилежною від культури споживання, тобто коли я не просто споживаю контент, а є його співтворцем,

– розповів автор новели для інтерактивної інсталяції Любко Дереш.

Казкар Олександр Лірник вважає, що найскладнішим під час створення проєкту було обмеження в об'ємі тексту: "Складно було втиснути їх в той маленький об'єм. Ці оповідання мають бути короткими, але водночас насиченими. Там кожне слово має значення, я навіть сидів і викреслював".

Як працює інтерактивна книга: дивіться відео 24 каналу

Гості фестивалю

Книжковий ярмарок вже відвідала президентка Литви Далі Грибаускайте (2009 – 2019 років), що стала героїнею книги "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте" авторки Дайви Ульбінайте.

Також гостями фестивалю стануть німецька письменниця Верена Нольте з проєктом "Паперові міста: між Україною та Німеччиною", чеський художник-плакатист Петр Банков з майстер-класом "Книжкова обкладинка як плакат і візуальне хоку", французький історик Ніколя Верт презентуватиме книжку "Голод у СРСР. 1930-ті роки" та інші.

Міжнародний фестиваль Книжковий Арсенал у Києві / Фото Книжкового Арсеналу

Запрошеним куратором-письменником став Сергій Жадан, який візьме участь у спеціальній програмі – концерті українсько-німецької дружби "Співочі кажани" за участі німецьких друзів Владіміра Камінера та Юрія Гуржи.

Програма Книжкового Арсеналу

Тема 10-го фестивалю – "Оптимісти скептики". У програму Книжкового Арсеналу – 2021 входить офлайн та онлайн літературна програма, програма для дітей та підлітків, спеціальна кураторська програма книжкового дизайну, музичні та інші тематичні програми.

Книжковий Арсенал також організовує програму професійного розвитку для видавців, літагентів, менеджерів літературних фестивалів, ілюстраторів та книжкових дизайнерів.