Каждый может стать соавтором книги: чем удивляет Книжный Арсенал-2021

В Киеве стартовал Х Международный фестиваль Книжный Арсенал. Из-за пандемии его перенесли на 23 – 27 июня 2021 года. В этом году здесь представят интерактивную книгу.

Книжный Арсенал – интеллектуальное событие, которое уже в десятый раз проводится в столице. В ярмарке принимают участие более 200 издателей, иллюстраторов, институтов культуры. В рамках фестиваля состоится более 300 событий – презентаций, дискуссий, концертов, перформансов, лекций, выставок. В 2021 году книги будут соревноваться за возможность стать сценарием к фильму.

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Интерактивная книга

На фестивале презентовали интерактивную книгу, которую можно написать вместе с писателем. Для этого нужно выбрать любой вариант, который понравится больше всего, после чего можно получить онлайн-версию общего с известным автором произведения. Стать соавтором произведения можно в любой точке мира, где есть доступ к интернету. Всего организаторы проекта предусмотрели 48 финалов трех рассказов – каждый рассказ уникален и по-своему увлекает.

Создавать истории вы можете с Любком Дерешем, современным украинским писателем, с Сашком Лирником, известным сказочником Украины, и писательницей Иреной Карпой.



На фестивале презентовали интерактивную книгу / Скриншот с видео 24 канала

Авторы считают, что такой формат поощряет читать и не отстает от современных мировых трендов.

Он (проект – 24 канал) очень вписывается в тренды мира. Это то, что называется "Культура участия", которая по своей сути противоположна культуре потребления, то есть когда я не просто потребляю контент, а являюсь его сотворцом,

– рассказал автор новеллы для интерактивной инсталляции Любко Дереш.

Сказочник Александр Лирник считает, что самым сложным при создании проекта было ограничение в объеме текста: "Сложно было втиснуть их в тот маленький объем. Эти рассказы должны быть короткими, но в то же время насыщенными. Там каждое слово имеет значение, я даже сидел и вычеркивал".

Как работает Интерактивная книга: смотрите видео 24 канала

Гости фестиваля

Книжную ярмарку уже посетила президент Литвы дали Грибаускайте (2009 – 2019 годы), которая стала героиней книги "Большой президент маленькой страны. История Дали Грибаускайте" автора Дайвы Ульбинайте.

Также гостями фестиваля станут немецкая писательница Верена Нольте с проектом "Бумажные города: между Украиной и Германией", чешский художник-плакатист Петр Банков с мастер-классом "Книжная обложка как плакат и визуальное хоку", французский историк Николя Верт представит книгу "Голод в СССР. 1930-е годы" и другие.

Международный фестиваль Книжный Арсенал в Киеве / Фото Книжного Арсенала

Приглашенным куратором-писателем стал Сергей Жадан, который примет участие в специальной программе – концерте украинско-немецкой дружбы "Поющие летучие мыши" с участием немецких друзей Владимира Каминера и Юрия Гуржий.

Программа Книжного Арсенала

Тема 10-го фестиваля – "Оптимисты скептики". В программу Книжного Арсенала – 2021 входит офлайн и онлайн литературная программа, программа для детей и подростков, специальная кураторская программа книжного дизайна, музыкальные и другие тематические программы.

Книжный Арсенал также организует программу профессионального развития для издателей, литагентов, менеджеров литературных фестивалей, иллюстраторов и книжных дизайнеров.