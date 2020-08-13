Український попгурт KAZKA випустив довгоочікуваний кліп на хіт "Пісня сміливих дівчат". Відео музиканти знімали в Дубаї у співпраці з британською студією. Шанувальники були в захваті від хореографії та важливих меседжів.

Прем'єра кліпу на "Пісню сміливих дівчат" відбулась всього кілька годин тому на офіційному ютуб-каналі гурту KAZKA. Колектив випустив пісню понад рік тому, але вражаюче відео у чорно-білих тонах на беззаперечний хіт з'явилось лише зараз. Зйомки відбувались у Дубаї на тлі найзнаменитіших пам'яток Об'єднаних Арабських Еміратів.

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Над кліпом працювала британська студія Pulse Production, а креативну команду очолила режисерка Саванна Сетен. Образи для солістки гурту KAZKA створювали місцеві арабські дизайнери.

На відео з'явились нічний центр міста Дубаї з даху хмарочоса Crown Plaza та головна вулиця Шейк Заїд Роуд, заповідник дикої природи Рас-Аль-Хорвідомий Бурдж Халіфа та унікальну Рамку Дубаї.

Це кліп про внутрішню силу та єдність жінок на фоні люмінесцентних пейзажів Дубаї,

– презентувала Олександра Заріцька в інстаграмі.

Експресивна хореографія та неймовірні пейзажі вразили шанувальників. Вони вже встигли назвати кліп на "Пісню сміливих дівчат" найкращою роботою KAZKA й зізнались, що саме таке подача якнайкраще розкриває важливі меседжі та шлях вольової та непохитної жінки. Безліч користувачів зізнались, що відео змусило подивитись на пісню по-іншому.

"Мурашки по шкірі. Це неймовірно! Я навіть не зрозуміла, коли в кінці на очі набігли сльози", "Це кращий з ваших кліпів", "Кліп досить несподіваний, чесно кажучи, думала, що буде щось світле, в позитивному руслі. Але така інтерпретація змушує замислитись про-серйозному", "Неймовірно круто, дуже гарні кольори, красиві кадри", – йдеться у коментарях.

KAZKA – "Пісня сміливих дівчат": дивіться відео онлайн