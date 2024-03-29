Заборонний список: цього ні в якому разі не має бути у вашому великодньому кошику

Великодень – це особливе свято для багатьох людей, пов'язане з традиціями, обрядами та символікою. Один з головних атрибутів – кошик, який наповнений різноманітними стравами й символами, що уособлюють відродження і нове життя. А проте, важливо зазначити, що існують певні предмети, які заборонено освячувати.

Підкреслимо, що послідовники західного обряду святкуватимуть Великдень 31 березня, тоді як східного – 5 травня. Напередодні католицького святкування Lifestyle24 склав перелік продуктів, які не варто ставити до великоднього кошика.

До теми Що покласти у кошик на Великдень: список продуктів, які обов'язково слід освятити

Що заборонено освячувати на Великдень

Згідно з церковними правилами, не дозволяється освячувати горілку, пиво або будь-який інший алкоголь, за винятком кагору. Також не слід класти до кошика тютюнові вироби.

Крім того, заборонено приносити до церкви кров'янку, а також гроші, ключі, коштовності, ножі та інші матеріальні цінності.



Великодній кошик / Фото 24 Каналу

Що обов'язково має бути у великодньому кошику

Згідно з традицією, кожен предмет, який входить до кошика, має своє символічне значення. Однак його склад може трохи відрізнятися залежно від регіону. Водночас зазвичай, великодній кошик містить такі предмети: паска, крашанки, м'ясні продукти, масло й іншу молочну продукцію, хрін і свічку.