Великдень у католиків: традиції святкування та важливі заборони, які не можна уникати

Великдень – це час для радості, возз'єднання з близькими та духовних роздумів, коли дуже важливо дотримуватися традицій і звичаїв. Водночас є деякі речі, від яких вірянам краще утриматися.

Підкреслимо, що послідовники західного обряду святкують Великдень 31 березня, тоді як східного – 5 травня. Напередодні католицького святкування Lifestyle24 склав перелік великодніх традицій та дій, які заборонено робити у період Великодніх свят для католиків.

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Як католики святкують Великдень

Готуючись до Великодніх свят, представники західного обряду дотримуються менш суворого і коротшого посту, ніж православні.

Водночас у саму Великодню неділю католики відвідують традиційні богослужіння. У цей день в церквах підпалюють Пасхал (символічний вогонь, який уособлює надію і світло, даровані людству Господом), від якого християни запалюють свічки та несуть їх додому, де після служби збираються з родинами за святковим столом. Трапеза часто починається з крашанок. Також на столі має бути кролик, індичка або куряче м'ясо.

Особливе значення для католиків має великодній кролик, який уособлює процвітання та успіх. Згідно з легендою, він вночі приносить шоколадні яйця і ховає їх по домівках, щоб діти могли вранці їх знайти. Крім того, віряни часто прикрашають свої будинки фігурками кроликів і печуть печиво, пряники й булочки у вигляді цих тварин, на відміну від пасок, які роблять православні християни. Цими ласощами зазвичай діляться з друзями та знайомими.



Великодній кролик / Фото Canva

Що заборонено робити у Великдень

Згідно з католицькими традиціями, існує кілька заборон і забобонів, яких повинні дотримуватися віряни.