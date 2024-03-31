Пасха у католиков: традиции празднования и важные запреты, которые нельзя избегать

Пасха – это время для радости, воссоединения с близкими и духовных размышлений, когда очень важно соблюдать традиции и обычаи. В то же время есть некоторые вещи, от которых верующим лучше воздержаться.

Подчеркнем, что последователи западного обряда празднуют Пасху 31 марта, тогда как восточного – 5 мая. В преддверии католического празднования Lifestyle24 составил перечень пасхальных традиций и действий, которые запрещено делать в период Пасхальных праздников для католиков.

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Как католики празднуют Пасху

Готовясь к Пасхальным праздникам, представители западного обряда придерживаются менее строгого и более короткого поста, чем православные.

В то же время в само Пасхальное воскресенье католики посещают традиционные богослужения. В этот день в церквях поджигают Пасхал (символический огонь, который олицетворяет надежду и свет, дарованные человечеству Господом), от которого христиане зажигают свечи и несут их домой, где после службы собираются с семьями за праздничным столом. Трапеза часто начинается с пасхальных яиц. Также на столе должен быть кролик, индейка или куриное мясо.

Особое значение для католиков имеет пасхальный кролик, который олицетворяет процветание и успех. Согласно легенде, он ночью приносит шоколадные яйца и прячет их по домам, чтобы дети могли утром их найти. Кроме того, верующие часто украшают свои дома фигурками кроликов и пекут печенье, пряники и булочки в виде этих животных, в отличие от пасок, которые делают православные христиане. Этими лакомствами обычно делятся с друзьями и знакомыми.



Пасхальный кролик / Фото Canva

Что запрещено делать в Пасху

Согласно католическим традициям, существует несколько запретов и предрассудков, которых должны придерживаться верующие.