Зі світлим святом Великодня: найкращі картинки-привітання для рідних і близьких

30 березня 2024, 20:00
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Залишилися лічені години до найважливішого свята для християн – Великдень. Римо-католики цього року святкують його 31 березня. Не забудьте в цей день привітати найближчих і подарувати їм радість й тепло.

LifeStyle 24 підготував добірку привітань з Великоднем у картинках та листівках, які ви можете надіслати друзям, родичам та близьким. У це світле свято важливо ділитися теплом та любов'ю з іншими, особливо в складний час війни.

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Привітання з Великоднем у листівках і картинках


Привітання з Великоднем / Фото "Главком"


Привітання з Великоднем / Фото "Апостроф"


Привітання з Великоднем / Фото Picasa 


​​​​​​​Привітання з Великоднем / Фото з пінтересту


Привітання з Великоднем / Фото з пінтересту​​​​​


Привітання з Великоднем / Фото "Апостроф"

Автор: Марія Касій