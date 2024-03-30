Зі світлим святом Великодня: найкращі картинки-привітання для рідних і близьких
30 березня 2024, 20:00Читать новость на русском
Залишилися лічені години до найважливішого свята для християн – Великдень. Римо-католики цього року святкують його 31 березня. Не забудьте в цей день привітати найближчих і подарувати їм радість й тепло.
LifeStyle 24 підготував добірку привітань з Великоднем у картинках та листівках, які ви можете надіслати друзям, родичам та близьким. У це світле свято важливо ділитися теплом та любов'ю з іншими, особливо в складний час війни.
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Привітання з Великоднем у листівках і картинках
Привітання з Великоднем / Фото "Главком"
Привітання з Великоднем / Фото "Апостроф"
Привітання з Великоднем / Фото Picasa
Привітання з Великоднем / Фото з пінтересту
Привітання з Великоднем / Фото з пінтересту