Щедрий вечір-2022: добірка щирих картинок-привітань зі святом

13 січня 2022 , 07:03
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Джерело:

24 канал

13 січня в Україні особливий день, адже у нього святкують Щедрий вечір. За християнським календарем — це день преподобної Меланії, тож іноді свято кличуть Меланкою.

Журналісти Lifestyle 24 з великою радістю вітають усіх жителів України зі Щедрим вечором! Бажаємо, аби у вашій родині завжди панували добробут, затишок, добро та любов, а тепла усмішка ніколи не сходила з вашого лиця!

До слова Щедрий вечір-2022: традиції, як зустрічають Старий Новий Рік в Україні

Картинки-привітання зі Щедрим вечором-2022


Щедрий вечір 2022: картинки-привітання


Привітання з Щедрим вечором 2022


Картинки з Щедрим вечором 2022


Щедрий вечір 2022: листівки


Щедрий вечір 2022: привітання у листівках


Вітаю з Щедрим вечором 2022


З Щедрим вечором 2022


Красиві привітання з Щедрим вечором 2022

Автор: Андріана Будиш