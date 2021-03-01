Картинки-привітання з першим днем весни: вітання, які змусять розквітнути

Джерело:24 канал
Перший день весни завжди приносить радість і щасливу атмосферу. Ми відчуваємо, що довга й затяжна зима завершилась, а попереду лиш теплі й сонячні дні. Привітайте всіх близьких картинками з першим днем весни і побажайте, аби 1 березні їхня душа наповнилась любов'ю.
Весна – пора змін і перероджень, це час, коли все навкруги просинається і відживає опісля холоду й морозу. Нагадайте вашим рідним і друзям, що вже слід очікувати на теплу погоду й красу дерев, що розквітнуть!
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