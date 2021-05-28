Зі святом останнього дзвоника 2021: картинки-привітання із закінченням навчального року

Ось і прийшов кінець навчального року для школярів Києва. Дітвора вже в очікуванні теплого літа й купи вільного часу, а старшокласники щемливо прощаються із своїми вчителями й дитинством, аби вирушити у дорогу дорослого життя.
Останній дзвоник завжди є подією, яка поєднує у собі сумне й веселе. Оглядаючись назад, школярі пригадують той яскравий шкільний рік, який вони провчились, хоч у період пандемії це було нелегко. Проте, попереду багато сонячних і теплих днів літа, багато радощів і щастя. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх школярів, їхніх батьків і вчителів з останнім дзвоником 2021 року!
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Останній дзвоник-2021: картинки-привітання
Останній дзвоник 2021 картинки привітання
Останній дзвоник 2021 привітання листівки
Вітаю з останнім дзвоником!
Привітання з останнім дзвоником 2021
Зі святом останнього дзвоника!
Вітаю з останнім дзвоником!
Вітаю з останнім дзвоником: красиві картинки