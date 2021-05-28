Зі святом останнього дзвоника 2021: картинки-привітання із закінченням навчального року

28 травня 2021 , 04:00
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Джерело:

24 канал

Ось і прийшов кінець навчального року для школярів Києва. Дітвора вже в очікуванні теплого літа й купи вільного часу, а старшокласники щемливо прощаються із своїми вчителями й дитинством, аби вирушити у дорогу дорослого життя.

Останній дзвоник завжди є подією, яка поєднує у собі сумне й веселе. Оглядаючись назад, школярі пригадують той яскравий шкільний рік, який вони провчились, хоч у період пандемії це було нелегко. Проте, попереду багато сонячних і теплих днів літа, багато радощів і щастя. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх школярів, їхніх батьків і вчителів з останнім дзвоником 2021 року!

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Останній дзвоник-2021: картинки-привітання


Останній дзвоник 2021 картинки привітання


Останній дзвоник 2021 привітання листівки


Вітаю з останнім дзвоником!


Привітання з останнім дзвоником 2021


Зі святом останнього дзвоника!


Вітаю з останнім дзвоником!


Вітаю з останнім дзвоником: красиві картинки
 

Автор: Квітослава Туз