З Новим роком 2023: гарні картинки-привітання зі святом

Новий рік 2023 українці будуть зустрічати по-різному – хтось захищаючи країну на передовій, а хтось за кордоном чи не у власному домі. Однак у нас на всіх є лише одне бажання – здобути перемогу і мати мирне небо над головою.

Хоча через війну святкового настрою майже немає, проте надія на світле майбутнє та вогник надії жевріє у серцях українців. Зараз кожному важливо чути слова підтримки та любові, тож 24 канал підготував добірку новорічних картинок-привітань.

Читайте також Вихідні на Новий Рік та Різдво в Україні: чи будуть українці додатково відпочивати у січні

Картинки-привітання з Новим роком – 2023

Картинки-привітання з Новим роком / Фото "ТСН"

Новий рік в Україні – картинки-привітання зі святом / Фото "НВ"

Привітання з Новим роком 2023 – картинки та листівки / Фото з відкритих джерел

Новий рік 2023 – гарні картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Чудові картинки-привітання з Новим роком / Фото Obozrevatel

Привітання з Новим роком 2023 – картинки / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Новим роком 2023 – гарні побажання / Фото "ТСН"

Новий рік 2023 в Україні – картинки-привітання / Фото "УНІАН"

Привітання з Новим роком – найкращі побажання й красиві листівки / Фото з відкритих джерел