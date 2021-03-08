Масляна-2021: картинки-привітання, які сповнять щастям

07:15

Гучне свято Масляної українці відзначатимуть 8 березня й триватиме так званий Масляний тиждень до 14 березня. Ми підготували для вас найкращі картинки-привітання, щоб ви привітали близьких зі святом, яке символізує проводи зими і очікування весни.