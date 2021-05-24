Картинки-привітання з Днем Кирила та Мефодія

24 травня 2021 , 04:00
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Джерело:

24 канал

24 травня 2021 року святкують День Кирила та Мефодія. Православні віряни дуже поважають цих святих, адже саме вони є творцями слов'янської писемності. Привітайте близьких людей з Днем Кирила та Мефодія красивими картинками-привітаннями.

Кирило та Мефодій були слов'янськими вчителями і просвітителями. Святі зробили великий вклад в українську культуру, подарувавши нам абетку "кирилицю".

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Картинки-привітання з Днем Кирила та Мефодія-2021

Вітаю з Днем Кирила і Мефодія!


День Кирила та Мефодія 2021 привітання картинки


День Кирила та Мефодія  у 2021 році святкують 24 травня


День слов'янської писемності 24 травня: картинки та привітання 


З Днем Кирила та Мефодія-2021: привітання і листівки


Привітання з Днем святих Кирила та Мефодія

Автор: Квітослава Туз