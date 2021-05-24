Картинки-привітання з Днем Кирила та Мефодія

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24 травня 2021 року святкують День Кирила та Мефодія. Православні віряни дуже поважають цих святих, адже саме вони є творцями слов'янської писемності. Привітайте близьких людей з Днем Кирила та Мефодія красивими картинками-привітаннями.