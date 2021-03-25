Картинки-привітання з Благовіщенням-2021: вітання зі святом від щирого серця

Красиве привітання зі святом Благовіщення принесе неабияку радість кожному вірянину. У це світле свято прийнято бажати лише хороших звісток та новин, а також божого благословення. Висловіть ваші вітання зі святом Благовіщення лише найкращими картинками!

Свято Благовіщення ознаменовує зустріч Архангела Гавриїла і Діви Марії. Раніше цей день називався "зачаттям Христа". Вперше дата святкування Благовіщення була оголошена імператором Юстиніаном у 560 році. Благовіщення – це неперехідне свято, відтак дата його святкування завжди припадає на один і той же день. Тож, християни західного обряду святкують його 25 березня, а східного – 7 квітня.

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Благовіщення: картинки-привітання



Благовіщення: картинки



Благовіщення: картинки-привітання



Благовіщення 2021: картинки-привітання​



З Благовіщенням!



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Вітаю з Благовіщенням!



Благовіщення-2021: привітання



Привітання з Благовіщенням: картинки українською мовою



Благовіщення 2021: листівки



Християни західного обряду святкують Благовіщення 25 березня