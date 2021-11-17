Хай навчання йде легко, а життя буде повним веселощів: листівки з Міжнародним днем студента-2021
Джерело:24 канал
Студентське життя асоціюється у нас не лише з "гризінням граніту науки", а й зі спонтанними шаленими ідеями, радощами й насолодою від молодості. Саме 17 листопада у світі відзначають особливе й веселе свято – День студента!
Студентські роки – це той цікавий період, коли перед молодою людиною постає весь світ й вона обирає, що їй робити і як жити. Студентське життя –це той етап, коли ми переростаємо зі своєї дитячості у дорослість, долаємо різні перешкоди, які постають на нашому шляху і загартовують нас. Ми духовно ростемо у цьому періоді, тому він по-своєму особливий для кожного студента. Редакція Lifestyle 24 щиро й тепло вітає усіх студентів зі святом!
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Міжнародний день студента-2021: картинки-привітання зі святом
Картинки з Міжнародним днем студента 2021
Міжнародний день студента 2021: привітання
Міжнародний день студента 2021 листівки
Міжнародний день студента 2021: листівки та привітання
Прикольні картинки на Міжнародний день студента 2021
Вітаю з Днем студента 2021
Міжнародний день студента святкують 17 листопада