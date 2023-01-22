З Днем Соборності України 2023: картинки-привітання зі святом

22 січня українці відзначають День Соборності України. Це важливе свято, оскільки воно присвячене проголошення Акту Злуки між Українською Народною Республікою та Західноукраїнською Народною Республікою, яке відбулося у 1919 році.

Свято покликане привернути увагу до незалежності та єдності української держави. Один з наймасштабніших заходів присвячені Акту Злуки відбувся у 1990 році, коли українці вишикувалися "живим ланцюгом" від Києва до Львова та Івано-Франківська. Пропонуємо вам добірку гарних картинок-привітань з нагоди важливого свята для всіх українців, адже єдність та незалежність – це те, що у нас ніхто не зможе відібрати, пише 24 канал.

Читайте також "Ланцюг єдності" довжиною у 25 країн світу: як і де українці відзначатимуть День соборності

Картинки-привітання з Днем Соборності 2023

Картинки-привітання з Днем Соборності 2023 – гарні побажання / Фото "ТСН"

День Соборності України 2023 – картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем Соборності – картинки / Фото з відкритих джерел

Чудові картинки-привітання з Днем Соборності України / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем Соборності 2023 – картинки та листівки / Фото з відкритих джерел

День Соборності України – картинки-привітання зі святом / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем Соборності 2023 / Фото з відкритих джерел

День Соборності України 2023 – гарні картинки-привітання / Фото "ТСН"