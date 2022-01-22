В єдності наша сила: картинки-привітання з Днем Соборності України

22 січня 2022 , 07:03
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Джерело:

24 канал

22 січня українці відзначають велике свято – День Соборності нашої держави. Щорічно жителі України святкують його у пам'ять про Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), який підписали у 1919 році.

 Журналісти Lifestyle 24 з великою радістю вітають усіх українців зі важливим Днем Соборності України. Зараз нам як ніколи потрібно триматись разом, тож нехай український дух єднає наші душі і тіла, а Бог завжди допомагає!

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День Соборності України-2022: щирі картинки-привітання 


День Соборності 2022: картинки-привітання


Привітання з Днем Соборності України 2022


Картинки з Днем Соборності України 2022​


Вітаю з Днем Соборності України 2022


З Днем Соборності України 2022


Листівки з Днем Соборності України 2022


День Соборності України святкують 22 січня 


День Соборності України-2022: привітання у листівках

Автор: Андріана Будиш