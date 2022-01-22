В єдності наша сила: картинки-привітання з Днем Соборності України
Джерело:24 канал
22 січня українці відзначають велике свято – День Соборності нашої держави. Щорічно жителі України святкують його у пам'ять про Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), який підписали у 1919 році.
Журналісти Lifestyle 24 з великою радістю вітають усіх українців зі важливим Днем Соборності України. Зараз нам як ніколи потрібно триматись разом, тож нехай український дух єднає наші душі і тіла, а Бог завжди допомагає!
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День Соборності України-2022: щирі картинки-привітання
День Соборності 2022: картинки-привітання
Привітання з Днем Соборності України 2022
Картинки з Днем Соборності України 2022
Вітаю з Днем Соборності України 2022
З Днем Соборності України 2022
Листівки з Днем Соборності України 2022
День Соборності України святкують 22 січня
День Соборності України-2022: привітання у листівках