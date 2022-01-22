В єдності наша сила: картинки-привітання з Днем Соборності України

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22 січня українці відзначають велике свято – День Соборності нашої держави. Щорічно жителі України святкують його у пам'ять про Акт Злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), який підписали у 1919 році.