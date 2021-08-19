День пасічника 2021: веселі картинки-привітання з професійним святом

19 серпня 2021 , 07:16
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Джерело:

24 канал

В Україні працівники сфери бджолярства святкують професійне свято 19 серпня. Вже понад 20 років українські пасічники відзначають свій день. Привітайте рідну людину, друга чи колегу з Днем пасічника щирими привітаннями й красивими картинками!

Бджолярство – надзвичайно корисне й відповідальне ремесло, корені якого сягають сивої давнини. Редакція Lifestyle 24 щиросердечно вітає усіх пасічників України з професійним святом! Нехай ваше життя буде сповненим достатку та злагоди!

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Картинки-привітання з Днем пасічника 2021


День бджоляра 2021: картинки-привітання


День пасічника 2021: картинки-привітання


З Днем бджоляра 2021: картинки


Привітання з Днем пасічника 2021


Вітаю з Днем пасічника 2021!


З Днем пасічника-2021: картинки ​


День бджоляра 2021: листівки привітання

Автор: Андріана Будиш