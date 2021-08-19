День пасічника 2021: веселі картинки-привітання з професійним святом
Джерело:24 канал
В Україні працівники сфери бджолярства святкують професійне свято 19 серпня. Вже понад 20 років українські пасічники відзначають свій день. Привітайте рідну людину, друга чи колегу з Днем пасічника щирими привітаннями й красивими картинками!
Бджолярство – надзвичайно корисне й відповідальне ремесло, корені якого сягають сивої давнини. Редакція Lifestyle 24 щиросердечно вітає усіх пасічників України з професійним святом! Нехай ваше життя буде сповненим достатку та злагоди!
До слова Складаємо меню на час Успенського посту: календар харчування на кожен день
Картинки-привітання з Днем пасічника 2021
День бджоляра 2021: картинки-привітання
День пасічника 2021: картинки-привітання
З Днем бджоляра 2021: картинки
Привітання з Днем пасічника 2021
Вітаю з Днем пасічника 2021!
З Днем пасічника-2021: картинки
День бджоляра 2021: листівки привітання