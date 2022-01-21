Міжнародний день обіймів: гарні картинки-привітання з теплим святом

21 січня 2022 , 07:01
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Джерело:

24 канал

Щорічно 21 січня у світі відзначають День обійм. Це тепле й затишне свято започаткували, аби звернути увагу людей на те, що у життєвій метушні завжди знайдеться час для цього важливого жесту.

Обійми рідної людини – це найтепліше й найкомфортніше місце, куди може прийти людина. Обійми заспокоюють, знімають напругу чи навпаки означають, що у житті трапилась велика радість. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає вас зі світлим Днем обійм і бажає, аби кожен ваш день був сповнений радості й бажанням обіймати увесь світ!

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Картинки-привітання з Днем обіймів-2022


Привітання з Днем обіймів 2022


Міжнародний день обіймів 2022: картинки-привітання


Картинки з Днем обіймів-2022


День обіймів 2022: листівки


День обійм 2022: привітання у листівках


Прикольні картинки на День обіймів 2022


З Днем обіймів 2022


Вітаю з Днем обіймів 2022

Автор: Андріана Будиш