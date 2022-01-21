Міжнародний день обіймів: гарні картинки-привітання з теплим святом
Джерело:24 канал
Щорічно 21 січня у світі відзначають День обійм. Це тепле й затишне свято започаткували, аби звернути увагу людей на те, що у життєвій метушні завжди знайдеться час для цього важливого жесту.
Обійми рідної людини – це найтепліше й найкомфортніше місце, куди може прийти людина. Обійми заспокоюють, знімають напругу чи навпаки означають, що у житті трапилась велика радість. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає вас зі світлим Днем обійм і бажає, аби кожен ваш день був сповнений радості й бажанням обіймати увесь світ!
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Картинки-привітання з Днем обіймів-2022
Привітання з Днем обіймів 2022
Міжнародний день обіймів 2022: картинки-привітання
Картинки з Днем обіймів-2022
День обіймів 2022: листівки
День обійм 2022: привітання у листівках
Прикольні картинки на День обіймів 2022
З Днем обіймів 2022
Вітаю з Днем обіймів 2022