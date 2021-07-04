Щиро вітаємо: картинки-привітання з Днем Національної поліції України 2021

4 липня 2021 , 07:15
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Джерело:

24 канал

Працівники Національної поліції відзначають своє професійне свято 4 липня. Полісмени відіграють серйозну роль у соціумі, адже їм відведені надважливі завдання – охороняти права і свободи громадян України, протидіяти злочинності й підтримувати публічну безпеку. Привітайте працівника Національної поліції з професійним святом щирими словами і красивими картинками-привітаннями.

Редакція Lifestyle 24 врочисто вітає усіх працівників Національної поліції з їхнім днем! Нехай вдача завжди буде на вашому боці, а робота приносить задоволення!

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Картинки-привітання з Днем національної поліції 2021


Картинки-привітання з Днем Національної поліції 2021


День Національної поліції 2021: картинки


День Національної поліції 2021: привітання


З Днем Національної поліції 2021!


Вітаю з Днем Національної поліції 2021


З Днем Національної поліції 2021: привітання у листівках


Картинки з Днем Національної поліції колезі


Зі святом Національної поліції 2021!

Автор: Квітослава Туз