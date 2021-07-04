Щиро вітаємо: картинки-привітання з Днем Національної поліції України 2021

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Працівники Національної поліції відзначають своє професійне свято 4 липня. Полісмени відіграють серйозну роль у соціумі, адже їм відведені надважливі завдання – охороняти права і свободи громадян України, протидіяти злочинності й підтримувати публічну безпеку. Привітайте працівника Національної поліції з професійним святом щирими словами і красивими картинками-привітаннями.