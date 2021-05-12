Вітаємо і висловлюємо вдячність: картинки-привітання з Днем медсестри

12 травня 2021 , 04:00
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Джерело:

24 канал

Професія медсестри часто опиняється у тіні через поважніший фах лікаря. Однак, асистуючи та допомагаючи, вони рятують тисячі життів нарівні з лікарями. Вкладаючи всю свою душу, медсестри завжди готові прийти на поклик хворого й нам потрібно це цінувати.

У період пандемії мільйони медичних сестер ризикують своїми життями, аби зберегти чужі. Вітаємо усіх людей, які мають цю професію з Міжнародним днем медсестри! Нехай ваше життя буде наповнене здоров'ям, щастям, мотивацією, благородністю й відвагою, з якими ви кожного дня беретесь до роботи.

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Картинки-привітання з Днем медсестри-2021


Картинки-привітання з Днем медсестри 2021


День медичної сестри-2021: картинки


З Днем медичної сестри!


День медичної сестри-2021 в Україні святкують 12 травня


День медсестри 2021: привітання


Привітання з Днем медичної сестри


День медсестри 2021: листівки та привітання


Картинки з Днем медсестри 2021​


Вітаю з Днем медсестри!
 

Автор: Квітослава Туз