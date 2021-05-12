Вітаємо і висловлюємо вдячність: картинки-привітання з Днем медсестри

Професія медсестри часто опиняється у тіні через поважніший фах лікаря. Однак, асистуючи та допомагаючи, вони рятують тисячі життів нарівні з лікарями. Вкладаючи всю свою душу, медсестри завжди готові прийти на поклик хворого й нам потрібно це цінувати.

У період пандемії мільйони медичних сестер ризикують своїми життями, аби зберегти чужі. Вітаємо усіх людей, які мають цю професію з Міжнародним днем медсестри! Нехай ваше життя буде наповнене здоров'ям, щастям, мотивацією, благородністю й відвагою, з якими ви кожного дня беретесь до роботи.

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Картинки-привітання з Днем медсестри-2021



Картинки-привітання з Днем медсестри 2021



День медичної сестри-2021: картинки



З Днем медичної сестри!



День медичної сестри-2021 в Україні святкують 12 травня



День медсестри 2021: привітання



Привітання з Днем медичної сестри



День медсестри 2021: листівки та привітання



Картинки з Днем медсестри 2021​



Вітаю з Днем медсестри!

