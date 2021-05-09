Для найріднішої та найкращої у світі: картинки-привітання з Днем матері

9 травня 2021 , 04:00
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Джерело:

24 канал

Щорічно навесні до нас приходить світле й зворушливе свято, у яке ми маємо вшанувати всіх тих, хто дав нам життя – мамам. День матері асоціюється не лише з днем, сповненим любов'ю, радістю, а й вдячністю. Подякуйте вашим матерям за те, що вони у вас є й врочисто привітайте з Днем матері лише найкращими картинками-привітаннями.

День матері є не єдиним днем, коли можна привітати маму й побажати їй гарного здоров'я, нескінченних усмішок і море радості – це можна робити щодня. Частіше телефонуйте, навідуйте, турбуйтеся й висловлюйте вдячність за все те, що для вас зробила ваша мати, адже Вона цього заслуговує.

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Картинки-привітання з Днем матері 2021

День матері-2021: картинки привітання


День матері 2021: привітання зі святом


З Днем матері!


Вітаю з Днем матері!


Картинки з Днем матері 2021


День матері-2021: листівки


День матері-2021: привітання у картинках


День матері-2021: красиві картинки-привітання


З Днем мами-2021: картинки


Вітаю з Днем мами!


Листівки з Днем матері-2021

Автор: Квітослава Туз