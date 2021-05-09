Для найріднішої та найкращої у світі: картинки-привітання з Днем матері

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Щорічно навесні до нас приходить світле й зворушливе свято, у яке ми маємо вшанувати всіх тих, хто дав нам життя – мамам. День матері асоціюється не лише з днем, сповненим любов'ю, радістю, а й вдячністю. Подякуйте вашим матерям за те, що вони у вас є й врочисто привітайте з Днем матері лише найкращими картинками-привітаннями.