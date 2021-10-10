Колоритні картинки-привітання з Днем художника-2021

10 жовтня 2021 , 06:59
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Джерело:

24 канал

День художника в Україні відзначають кожну другу неділю жовтня. У 2021 році професійне свято випало на 10 жовтня. Надішліть художнику чи художниці красиву картинку-привітання зі святом, яка надихне і потішить!

Праця у творчій сфері завжди нелегка й вимагає особливого таланту. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх майстрів образотворчого мистецтва, художників, колекціонерів та любителів живопису з Днем художника! Нехай натхнення завжди буде поруч, а картини приносять задоволення і прибутки!

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День художника-2021: картинки-привітання


День художника 2021: картинки привітання


Привітання з Днем художника-2021


Картинки з Днем художника 2021


Вітаю з Днем художника-2021


День художника 2021: листівки


З Днем художника 2021!

Автор: Андріана Будиш