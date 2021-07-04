Зі святом: картинки-привітання з Днем флоту України 2021

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День флоту в України щороку відзначають 4 липня. Це свято створене, аби підтримати та вшанувати працю трудівників моря. Цей день почали святкувати з 2015 року. Красиві картинки-привітання з Днем флоту України шукайте у нашому матеріалі.