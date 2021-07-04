Зі святом: картинки-привітання з Днем флоту України 2021

4 липня 2021 , 07:00
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Джерело:

24 канал

День флоту в України щороку відзначають 4 липня. Це свято створене, аби підтримати та вшанувати працю трудівників моря. Цей день почали святкувати з 2015 року. Красиві картинки-привітання з Днем флоту України шукайте у нашому матеріалі.

Окрім Дня українського флоту, 4 липня відзначають своє професійне свято й військовослужбовці Військово-Морських Сил України. Щиро бажаємо українським мореплавцям наснаги, вдачі та попутного вітру у їхній день!

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Картинки-привітання з Днем флоту України 2021


День флоту України 2021: картинки-привітання


Картинки з Днем флоту України 2021


Привітання з Днем флоту 2021


З Днем флоту України 2021


Вітаємо з Днем флоту 2021


З Днем флоту України: картинки

Автор: Квітослава Туз