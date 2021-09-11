День фізкультури і спорту-2021: красива добірка картинок-привітань зі святом

Українці святкують День фізкультури й спорту 11 вересня. Це свято встановили у 1994 році й жителі України щорічно відзначають його у другу суботу вересня. До святкувань Дня фізкультури долучаються видатні спортсмени України й діячі сфери спорту.

Заняття спортом не лише приводять наш організм у тонус, а й покращують настрій! Редакція Lifestyle 24 вітає українців з врочистим Днем фізкультури і спорту. Бажаємо вам завжди бути енергійними та здоровими!

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Картинки-привітання з Днем фізкультури і спорту-2021



День фізкультури і спорту 2021: картинки-привітання



Привітання з Днем фізкультури і спорту 2021



Листівки з Днем фізкультури і спорту 2021



З Днем фізкультури і спорту-2021!



Вітаю з Днем фізкультури і спорту 2021!



Вітання з Днем фізкультури і спорту 2021



З Днем фізкультури і спорту: привітання у листівках



День фізкультури і спорту у 2021 році святкують 11 вересня