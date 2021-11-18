Всесвітній день філософії-2021: добірка красивих листівок-привітань
Джерело:24 канал
Кожного третього четверга листопада у світі відзначається День філософії. Це особливе свято заснувала ЮНЕСКО з метою зробити філософію зрозумілою для кожного. Також суть святкування вбачається в тому, щоб знайти можливість подискутувати про глобальні культурні і соціальні проблеми.
Зазвичай у Всесвітній день філософії проводять різноманітні філософські конференції, лекції, зустрічі з видатними культурними діячами, виставки книжок, які стосуються актуальних філософських проблем.
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Всесвітній день філософії-2021: картинки-привітання зі святом
Картинки привітання з Днем філософа 2021
Привітання з Всесвітнім днем філософії-2021
Всесвітній день філософії: листівки
Картинки з Всесвітнім днем філософії
З Днем філософії 2021!