Всесвітній день філософії-2021: добірка красивих листівок-привітань

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Кожного третього четверга листопада у світі відзначається День філософії. Це особливе свято заснувала ЮНЕСКО з метою зробити філософію зрозумілою для кожного. Також суть святкування вбачається в тому, щоб знайти можливість подискутувати про глобальні культурні і соціальні проблеми.