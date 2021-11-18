Всесвітній день філософії-2021: добірка красивих листівок-привітань

18 листопада 2021 , 07:03
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Кожного третього четверга листопада у світі відзначається День філософії. Це особливе свято заснувала ЮНЕСКО з метою зробити філософію зрозумілою для кожного. Також суть святкування вбачається в тому, щоб знайти можливість подискутувати про глобальні культурні і соціальні проблеми.

Зазвичай у Всесвітній день філософії проводять різноманітні філософські конференції, лекції, зустрічі з видатними культурними діячами, виставки книжок, які стосуються актуальних філософських проблем.

Читайте Вихідні у листопаді-2021: скільки днів відпочиватимуть українці у третьому місяці осені

Всесвітній день філософії-2021: картинки-привітання зі святом


Картинки привітання з Днем філософа 2021


Привітання з Всесвітнім днем філософії-2021


Всесвітній день філософії: листівки


Картинки з Всесвітнім днем філософії​


З Днем філософії 2021!

Автор: Андріана Будиш