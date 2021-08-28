День далекобійника-2021: добірка святкових картинок-привітань
Джерело:24 канал
Професія далекобійника вимагає неабиякої терплячості й любові до своєї справи. Щодня далекобійники проїжджають тисячі кілометрів, аби доставити цінний вантаж, який знадобиться для справної роботи інших людей. Привітайте колег, друзів і рідних з їхнім професійним святом красивими картинками-привітаннями, які зігріють душу навіть у дорозі!
Щорічно далекобійники відзначають свій день в останню суботу серпня, яка у 2021 році припала на 28 число. Працівники цієї сфери пов'язали своє життя із дорогою й далекими мандрівками, вони часто не бувають вдома й не бачать рідних. Тож, для далекобійника красиве привітання з його професійним святом стане неабиякою приємністю.
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Картинки-привітання з Днем далекобійника-2021
Привітання з Днем далекобійника 2021
День далекобійника-2021: картинки-привітання
Вітаю з Днем далекобійника 2021!
З Днем далекобійника: привітання у листівках