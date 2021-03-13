День Ангела Василя: як привітати іменинника картинками, аби він був на сьомому небі від щастя

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Більшість пам'ятає, що Василь святкує день Ангела взимку, однак хлопці й чоловіки з цим іменем також мають іменини й навесні, а саме 13 березня. Для того, щоб зробити Василю гарний настрій на весь день – привітайте його з днем Ангела найкращими картинками привітаннями!