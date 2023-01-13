День вшанування пам'яті преподобної Меланії: історія свята та гарні листівки з Днем ангела

13 січня в Україні відзначають День пам'яті преподобної Меланії Римлянки. Також у цю ж дату свій День ангела відзначають дівчата та жінки, які названі цим іменем. З нагоди такого чудової події ми підготували добірку чудових картинок-привітань.

У народі день вшанування пам'яті преподобної Меланії називається "Маланка". 13 січня українці збирається за святковим столом на Щедрий вечір, а згодом дівчата йдуть щедрувати, бажаючи злагоди та щастя на весь наступний рік, пише 24 канал.

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Історія Дня вшанування пам'яті преподобної Меланії

Свята Меланія була черницею й жила в Римі у часи занедбання Римської імперії. Своє ім’я отримала на честь бабусі – Меланії.

Меланія виховувалася у знатній і досить заможній родині з роду Валеріїв Мессал. Згідно з традицією її роду, чоловіки були язичниками, а жінки християнками. З самого дитинства Меланія любила Бога й мріяла присвятити усе своє життя служінню Господу. Однак її батьки, як були дуже багаті люди, бачили дівчину лише спадкоємицею роду.

У 397 році Меланію насильно видали заміж за багатого юнака Пініана. Завдяки цьому шлюбу жінка отримала маєтки в Африці, Італії та Іспанії. Проте усе земне багатство не приваблювало її. Тож невдовзі Меланія так вплинула на свого чоловіка, що на сьомому році подружнього життя вона все-таки вирішило посвятити себе монашому життю. Вони разом з чоловіком продали усі свої маєтки й роздали потребуючим.

Меланія відвідувала хворих та знедолених. Вона з чоловіком допомагали бідним й приймали в себе подорожувальників, давала кошти на монастирі й храми. Пініан купував землі монастирям в Месопотамії, Палестині, Сирії, Єгипті, а Меланія навіть переписувала священні книги й роздавала їх потім біднякам.

Картинки-привітання з Днем ангела Меланії

Картинки з Днем ангела Меланії 2023 / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Меланії / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Мілани 2023 / Фото "Факти"

Привітання з Днем ангела Меланії у картинках / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Мілани / Фото "Факти"

День ангела Меланії 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Фото з відкритих джерел

З Днем ангела Мілани – картинки-привітання з іменинами / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Меланії 2023 / Фото з відкритих джерел

День ангела Меланії – картинки / Фото з відкритих джерел