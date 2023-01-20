День ангела Івана: чудові картинки-привітання

Сьогодні, 20 січня, свій День ангела відзначають хлопці та чоловіки з іменем Іван. Це ім'я походить від давньоюдейського імені Іоанн і означає "помилуваний Богом", "милість Божа", "подарунок Божий". На честь свята ми зібрали найкращі привітання у картинках.

Іван за своїм характером є досить спокійним та працьовитим. Він неквапливий та розсудливий у своїх рішеннях. Зазвичай чоловіки з цим іменем люблять працювати руками, однак вони також можуть досягати успіхів і в розумовій праці. З них виходять чудові інженери й технологи, а їх серйозне відношення до роботи викликає повагу серед колег, зазначає 24 канал.

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Картинки-привітання з Днем ангела Івана

Картинки з Днем ангела Івана 2023 / Фото "1+1"

Картинки-привітання з Днем ангела Івана / Фото "ТСН"

Картинки-привітання з Днем ангела Івана 2023 / Фото "Радіо МАКСИМУМ"

Привітання з Днем ангела Степана у картинках / Фото з відкритих джерел

Гарні листівки з Днем ангела Івана / Фото "1+1"

Картинки-привітання з Днем ангела Івана / Фото "Молодий буковинець"

День ангела Івана 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Фото "Люкс ФМ"

З Днем ангела Івана – картинки-привітання з іменинами / Фото "ТСН"

День ангела Івана – листівки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"