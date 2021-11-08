З днем Ангела: картинки-привітання з іменинами Дмитра-2021
Джерело:24 канал
Дмитро святкує день Ангела 8 листопада. Небесним покровителем чоловіків і хлопців з цим іменем є святий Дмитро Солунський, якого вважають мужнім воїном Господа. Привітайте іменника зі святом врочистою картинкою-привітанням!
У кожної людини є ангел-охоронець, який підтримує її, береже від лиха і хвороб. Тож, день Ангела – це не лише свято для іменинника, а й час для того, щоб вшанувати свого оборонця. Відвідайте у цю особливу подію храм і щиро подякуйте молитвою своєму янголу-захиснику за те, що він щодня слідкує за вашим життям.
До слова Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах
Картинки-привітання з днем Ангела Дмитра-2021
День Ангела Дмитра 2021: картинки-привітання
Привітання з днем Ангела Дмитра 2021
Картинки з днем Ангела Дмитра 2021
Вітаю з днем Ангела Дмитра 2021
Листівки з іменинами Дмитра 2021
Привітання з іменинами Дмитра у листівках 2021
З днем Ангела Дмитра 2021!