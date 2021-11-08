З днем Ангела: картинки-привітання з іменинами Дмитра-2021

Дмитро святкує день Ангела 8 листопада. Небесним покровителем чоловіків і хлопців з цим іменем є святий Дмитро Солунський, якого вважають мужнім воїном Господа. Привітайте іменника зі святом врочистою картинкою-привітанням!

У кожної людини є ангел-охоронець, який підтримує її, береже від лиха і хвороб. Тож, день Ангела – це не лише свято для іменинника, а й час для того, щоб вшанувати свого оборонця. Відвідайте у цю особливу подію храм і щиро подякуйте молитвою своєму янголу-захиснику за те, що він щодня слідкує за вашим життям.

До слова Найкращі привітання з днем Ангела у прозі та віршах

Картинки-привітання з днем Ангела Дмитра-2021

День Ангела Дмитра 2021: картинки-привітання



Привітання з днем Ангела Дмитра 2021



Картинки з днем Ангела Дмитра 2021



Вітаю з днем Ангела Дмитра 2021



Листівки з іменинами Дмитра 2021



Привітання з іменинами Дмитра у листівках 2021



З днем Ангела Дмитра 2021!