Куті смачної, коляди гучної: картинки-привітання зі Святвечором-2022

07:02

6 січня українські віряни зустрічають Святвечір. Свято передує Різдву й віщує, що Спаситель от-от прийде у цей світ. За звичаєм, у подію родина чекає на появу першої зорі, й тоді розпочинає святкову вечерю, яка складається з традиційних 12-ти страв.