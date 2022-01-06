Куті смачної, коляди гучної: картинки-привітання зі Святвечором-2022

6 січня 2022 , 07:02
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Джерело:

24 канал

6 січня українські віряни зустрічають Святвечір. Свято передує Різдву й віщує, що Спаситель от-от прийде у цей світ. За звичаєм, у подію родина чекає на появу першої зорі, й тоді розпочинає святкову вечерю, яка складається з традиційних 12-ти страв.

Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх християн зі світлим Святвечором. Нехай у вашій родині завжди буде злагода, достаток, радість і Господня ласка.

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Картинки-привітання зі Святвечором-2022 


Привітання зі Святвечором 2022


Картинки зі Святвечором 2022


Святвечір 2022: листівки-привітання


Вітаю зі Святвечором 2022


Зі Святвечором 2022!


Красиві привітання зі Святвечором 2022


Листівки зі Святвечором 2022

Автор: Андріана Будиш