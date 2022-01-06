Куті смачної, коляди гучної: картинки-привітання зі Святвечором-2022
6 січня 2022 , 07:02Читать новость на русском
Джерело:24 канал
6 січня українські віряни зустрічають Святвечір. Свято передує Різдву й віщує, що Спаситель от-от прийде у цей світ. За звичаєм, у подію родина чекає на появу першої зорі, й тоді розпочинає святкову вечерю, яка складається з традиційних 12-ти страв.
Редакція Lifestyle 24 щиро вітає усіх християн зі світлим Святвечором. Нехай у вашій родині завжди буде злагода, достаток, радість і Господня ласка.
Актуально Колядки для дорослих українською мовою: найкраща добірка
Картинки-привітання зі Святвечором-2022
Привітання зі Святвечором 2022
Картинки зі Святвечором 2022
Святвечір 2022: листівки-привітання
Вітаю зі Святвечором 2022
Зі Святвечором 2022!
Красиві привітання зі Святвечором 2022
Листівки зі Святвечором 2022