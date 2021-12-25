Зичимо Божого благословення: щирі картинки-привітання з Різдвом 25 грудня

25 грудня світ відзначає одне із найбільших свят християнства – Різдво Ісуса Христа. У цей світлий і радісний день нам хочеться привітати усю рідню й сповістити їм, що наш Спаситель нарешті народився.

Журналісти Lifestyle 24 щиро вітають усіх українців з Різдвом Христовим! Бажаємо вам затишної сімейної атмосфери, багато добра у житті й нехай маленький Ісус завжди допомагає вам у всіх звершеннях.

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Картинки-привітання з Різдвом 25 грудня



Привітання з Різдвом 25 грудня



Картинки з Різдвом 2021



Різдво 25 грудня: картинки-привітання



Вітаю з Різдвом!



Привітання з Католицьким Різдвом 2021



Листівки з Різдвом 25 грудня



З Католицьким Різдвом 2021!



Різдво 25 грудня: привітання у листівках



З Різдвом Христовим 25 грудня​