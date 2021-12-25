Зичимо Божого благословення: щирі картинки-привітання з Різдвом 25 грудня

25 грудня 2021 , 07:01
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Джерело:

24 канал

25 грудня світ відзначає одне із найбільших свят християнства – Різдво Ісуса Христа. У цей світлий і радісний день нам хочеться привітати усю рідню й сповістити їм, що наш Спаситель нарешті народився.

Журналісти Lifestyle 24 щиро вітають усіх українців з Різдвом Христовим! Бажаємо вам затишної сімейної атмосфери, багато добра у житті й нехай маленький Ісус завжди допомагає вам у всіх звершеннях.

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Картинки-привітання з Різдвом 25 грудня


Привітання з Різдвом 25 грудня


Картинки з Різдвом 2021 


Різдво 25 грудня: картинки-привітання


Вітаю з Різдвом!


Привітання з Католицьким Різдвом 2021


Листівки з Різдвом 25 грудня


З Католицьким Різдвом 2021!


Різдво 25 грудня: привітання у листівках


З Різдвом Христовим 25 грудня​

Автор: Андріана Будиш