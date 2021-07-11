Вітаємо: картинки-привітання з Днем рибалки
11 липня 2021 , 07:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У 2021 році працівники рибного господарства України відзначають своє свято 11 липня. Щороку дата Дня рибалки є різною, адже святкування цієї події встановили на другу неділю липня. Красиву добірку картинок-привітань з Днем рибалки 2021 шукайте у матеріалі.
День рибалки святкують не лише ті, хто поєднав своє життя з цим складним фахом, а й ті, для кого риболовля є захопленням. Редакція Lifestyle 24 щиро вітає вас зі святом! Бажаємо, щоб ваш улов завжди був великим, а риболовля вдалою!
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День рибалки 2021: картинки-привітання
День рибалки 2021: картинки-привітання
Картинки з Днем рибалки 2021
Привітання з Днем рибалки 2021
Вітаю з Днем рибалки 2021
З Днем рибалки!
День рибалки 2021: листівки-привітання