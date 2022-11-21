З Днем ангела Михайла 2022: теплі картинки-привітання для найрідніших

13:10

Сьогодні відзначають свій День ангела хлопчики та чоловіки з іменем Михайло. Також 21 листопада в Україні святкують велике церковне свято – Михайлів день. Ця дата присвячена главі небесного воїнства, якого дуже шанують в православній церкві.