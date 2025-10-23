У наступному році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята 2026 року – розповість 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України.
Головні церковні свята 2026 року на кожен місяць
Січень
1 січня – святого Василія Великого, Обрізання Господнє;
5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;
6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
12 січня – святої мучениці Тетяни;
30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.
Лютий
2 лютого – Стрітення Господнє;
23 лютого – Початок Великого посту (Чистий понеділок).
Березень
25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;
26 березня – Собор архангела Гавриїла.
Квітень
4 квітня – Лазарева субота;
5 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму), Великдень (для католиків);
6 квітня – Святих рівноапостольних Кирила і Мефодія;
9 квітня – Чистий четвер (Страсний тиждень);
10 квітня – Велика (Страсна) п'ятниця;
11 квітня – Велика субота;
12 квітня – Великдень (для православних християн);
23 квітня – святого великомученика Юрія Переможця.
Важливо зазначити! За григоріанським календарем, Воскресіння Христове може припадати на будь-який день між 22 березня і 25 квітня, а за юліанським календарем – між 4 квітня і 8 травня. Саме використання різних календарних систем і зумовлює відмінності у датах святкування Воскресіння Христового в католиків і православних християн, пише УГКЦ.
Травень
9 травня – перенесення мощей святого Миколая Чудотворця;
21 травня – Вознесіння Господнє.
31 травня – Трійця (П'ятидесятниця).
Червень
1 червня – День Святого Духа;
8 червня – Початок Петрового посту;
24 червня – Різдво Іоанна Хрестителя;
29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла;
30 червня – собор 12 апостолів.
Липень
11 липня – рівноапостольної княгині київської Ольги;
15 липня – рівноапостольного князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;
20 липня – пророка Іллі;
25 липня – Успіння праведної Анни.
Серпень
1 серпня – початок Успенського посту;
6 серпня – Преображення Господнє;
15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;
29 серпня – Усікновення голови Іоанна Хрестителя.
Вересень
8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;
14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворного хреста Господнього.
Жовтень
1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
26 жовтня – великомученика Димитрія Солунського.
Листопад
8 листопада – Собор архистратига Михаїла;
21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень
6 грудня – святого Миколая Чудотворця;
24 грудня – Різдвяний Святвечір;
25 грудня – Різдво Христове;
31 грудня – преподобної Меланії Римської.