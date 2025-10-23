У наступному році церкви продовжать дотримуватися нового календаря. Про головні свята 2026 року – розповість 24 Канал з посиланням на Православну Церкву України.

Головні церковні свята 2026 року на кожен місяць

Січень

1 січня – святого Василія Великого, Обрізання Господнє;

5 січня – Хрещенський Святвечір. Пісний день;

6 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

12 січня – святої мучениці Тетяни;

30 січня – трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

Лютий

2 лютого – Стрітення Господнє;

23 лютого – Початок Великого посту (Чистий понеділок).

Березень

25 березня – Благовіщення Пречистої Діви Марії;

26 березня – Собор архангела Гавриїла.

Квітень

4 квітня – Лазарева субота;

5 квітня – Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму), Великдень (для католиків);

6 квітня – Святих рівноапостольних Кирила і Мефодія;

9 квітня – Чистий четвер (Страсний тиждень);

10 квітня – Велика (Страсна) п'ятниця;

11 квітня – Велика субота;

12 квітня – Великдень (для православних християн);

23 квітня – святого великомученика Юрія Переможця.

Важливо зазначити! За григоріанським календарем, Воскресіння Христове може припадати на будь-який день між 22 березня і 25 квітня, а за юліанським календарем – між 4 квітня і 8 травня. Саме використання різних календарних систем і зумовлює відмінності у датах святкування Воскресіння Христового в католиків і православних християн, пише УГКЦ.

Травень

9 травня – перенесення мощей святого Миколая Чудотворця;

21 травня – Вознесіння Господнє.

31 травня – Трійця (П'ятидесятниця).

Червень

1 червня – День Святого Духа;

8 червня – Початок Петрового посту;

24 червня – Різдво Іоанна Хрестителя;

29 червня – святих верховних апостолів Петра і Павла;

30 червня – собор 12 апостолів.

Липень

11 липня – рівноапостольної княгині київської Ольги;

15 липня – рівноапостольного князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;

20 липня – пророка Іллі;

25 липня – Успіння праведної Анни.

Серпень

1 серпня – початок Успенського посту;

6 серпня – Преображення Господнє;

15 серпня – Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня – Усікновення голови Іоанна Хрестителя.

Вересень

8 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня – Воздвиження Чесного і Животворного хреста Господнього.

Жовтень

1 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;

26 жовтня – великомученика Димитрія Солунського.

Листопад

8 листопада – Собор архистратига Михаїла;

21 листопада – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

6 грудня – святого Миколая Чудотворця;

24 грудня – Різдвяний Святвечір;

25 грудня – Різдво Христове;

31 грудня – преподобної Меланії Римської.