Ім'я Наталія та його походження: значення, коли святкують День ангела і відомі зірки з цим ім'ям

Ім'я Наталія – відоме та популярне в Україні, воно походить з латинської мови. Яке походження цього імені, коли День ангела Наталії та про відомих українок з цим іменем дізнавайтесь нижче.

Ім'я Наталя має давнє походження, воно популярне в Україні та інших країнах. 24 Канал зібрав усе, що варто знати про це ім'я.

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Походження й значення імені

Не існує остаточної думки щодо значення та походження імені Наталія. Та найбільш популярна та, згідно з якою ім'я має латинське коріння.

Вважається, що Наталія походить з латинського словосполучення Dies Natalis Domini – День народження Господа, тобто Різдво. Так називали дівчаток, які народжувалися в період різдвяних свят. Ім'я означає "різдвяна", "благословенна".

Відомі українки, що мають ім'я Наталія

Наталія Могилевська – відома українська співачка родом з Києва. Її кар'єра розпочалась у 1995 році за підтримки Юрія Рибчинського. Вона була продюсеркою та ведучою програми "Шанс", відома піснями "Відправила message", "Місяць", "Этот танец". Є Заслуженою та Народною артисткою України.



Наталія Могилевська / Фото з інстаграму зірки

Наталка Денисенко – українська акторка кіно й театру, акторка дубляжу. Дебютувала у 2011 році, також працювала ведучою, захоплюється блогерством та психологією. Найбільш відома за серіалом "Кріпосна". Чоловік Наталки Андрій Федінчик також актор, але зараз захищає Україну на фронті.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграму зірки

Ната Жижченко (ONUKA) – виконавиця й лідерка гурту ONUKA. Ната є мультиінструменталісткою: вміє грати на фортепіано, флейті, скрипці й інших інструментах. З 2014 року підтримує українських військових.



Ната Жижченко / Фото з інстаграму зірки

Наталка Карпа – українська виконавиця, Заслужена артистка України. Відома своїми хітами "Калина", "Різдвяна казка", "Сонцезалежна" та багато інших. Наталка Карпа перебуває у шлюбі з військовим, учасником АТО Євгеном Тереховим, вони виховують доньку.



Наталка Карпа / Фото з інстаграму зірки

Дні ангела Наталі

Володарки імені Наталія святкують іменини кілька разів у рік: 11 січня, 10 березня, 31 березня, 27 липня, 8 вересня, 14 вересня.

Заступницею дівчат з цим іменем вважають святу Наталію Нікомедійську, що є християнською мученицею.