6 традиційних українських імен, якими можна назвати сина у 2024 році

Список традиційних українських імен – дуже великий. Зазвичай, вони – єврейського, грецького, латинського або скандинавського походження. Крім того, кожне ім'я має своє особливе значення.

Батьки обирають те, яке найкраще показує характер дитини. Однак, часто знайти красиве ім'я для сина чи дочки буває складно. Тому 24 Канал склав список традиційних українських імен для хлопчиків. Він допоможе при виборі.

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Список українських імен для хлопчиків

Ім'я Павло досить поширене в Україні та має латинське походження. Прийшло у Київську Русь воно з Візантії. Означає "маленький", "молодший", "малий", "невеликий".

Ім'я Тадей має кілька версій свого походження. Перша каже, що воно – грецьке і пов'язане з іменем Теодор. Перекладається як "дар Божий". Існує й інша думка – що ім'я має єврейське походження. З івриту трактується як "той, хто вихваляє".

Ім'я Всеволод – слов'янського походження. Вважається, що воно означає "той, хто володіє всім", "володіє світом". В Україні це ім'я не дуже поширене. Однак, такі хлопці мають сильний та рішучий характер.

Імена для хлопчиків / Фото Pixabay

Ім'я Ростислав також має слов'янське походження. Воно складається з двох слів: "рости" і "слава". Тому його перекладають як "той, хто зростає", "слава, яка зростає". Такі хлопці прагнуть постійного розвитку.

Ім'я Микола походить від імені Ніколас, яке є давньогрецьким. Перекладається як "переможець народів". До речі, Миколою можна назвати хлопчиків, які народяться у грудні. Адже в цьому місці вони святкуватимуть День ангела.

Ім'я Андрій також прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Одні дослідники кажуть, що воно утворене від слова "андрос", що перекладається як "чоловік". Інші вважають, що ім'я походить від слова "андрейос", що означає "мужній".

Для дівчаток є також безліч красивих імен. Обирайте варіант заздалегідь, щоб не приймати рішення в останній момент.