7 рідкісних чоловічих імен, які неймовірно звучать

Батьки часто обирають рідкісні імена для своїх дітей, особливо останніми роками. Адже вони хочуть, щоб сини та дочки виділялися серед однокласників чи друзів. Крім того, імен, які мають давнє походження та досить рідко зустрічаються у наш час, є багато.

Серед такої великої кількості не завжди просто вибрати те, яке підходить найкраще. Тому далі дивіться список рідкісних чоловічих імен. Одним із цих красивих варіантів можна назвати сина.

Теж корисно 5 чудових імен для дівчаток з хорошою енергетикою

Рідкісні імена для хлопчиків

Ім'я Зорян має вірменські й словенські коріння. Це інша форма імені Зореслав. Найбільш поширене у слов'янських країнах, однак, вважається досить рідкісним. Ім'я походить від слова "зоря", а також має жіночу форму – Зоряна. Останнє батьки часто обирають для своїх доньок.

Ім'я Еміль прийшло до нас із Давнього Риму. Воно походить від латинського Aemilius, що трактується як "нікому не поступається", "постійно змагається", "впертий", "наполегливий". Зазвичай хлопчики, які мають таке ім'я, – тихі та спокійні, однак, завжди готові прийти на допомогу.

Ім'я Даніель виникло з івриту. Воно складається з двох коренів: "дан" ("суддя") та "зель" ("Бог"). Тому й має відповідне значення – "мій суддя – Бог" або "Бог – це суддя". Серед євреїв часто можна почути це ім'я. А от в Україні воно зустрічається рідше.

Маленький хлопчик / Фото Pexels

Ім'я Устин утворилось від латинського "justus", яке перекладається як "справедливий". Такі хлопчики – допитливі, тому завжди можуть похвалитися новими ідеями та досягненнями. Однак вони досить обережно впускають людей у своє життя.

Ім'я Лукас має латинське походження та трактується як "просвітлена людина". Такі хлопчики досить творчі та не бояться висловлювати власну думку. Крім того, вони впевнено досягають поставлених цілей.

Ім'я Ернест має дві версії свого походження. За однією, утворилося від давньогерманського слова Ernust, що означає "важливий", "суворий", "серйозний". За іншою, ім'я з'явилося із давньогрецьких міфів.

Ім'я Ельдар – одне із найрідкісніших, тому до наших часів збереглося мало інформації про його походження. Згідно зі скандинавською версією, складається з двох коренів: "вогонь" і "воїн". Також існує твердження, що воно утворилося від давньогрецького імені Іліодор, яке означає "сонячний дар".