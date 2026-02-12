Від них перехоплює дух: 7 стародавніх чоловічих імен з позитивною енергетикою

Кажуть, що ім'я – перший і найважливіший подарунок, який батьки роблять дитині. Воно здатне стати справжнім оберегом, визначити характер і навіть вплинути на долю малюка.

Деякі імена наділяють чоловіків незламним внутрішнім стрижнем, а інші – дарують гармонію у стосунках, пише Як звати. Якщо ви саме зараз шукаєте ідеальний варіант для новонародженого сина, то зверніть увагу на нашу добірку.

Дивіться також 50 стародавніх імен, які звучать сучасно і стильно у XXI столітті

Які чоловічі імена мають позитивну енергетику?

Любомир

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "той, хто любить світ". Любомири – розумні чоловіки, які вміють знаходити компроміси. Власники цього імені мають високий рівень інтелекту, тому нерідко досягають успіху в багатьох сферах життя. Такі чоловіки також легко притягують нові знайомства, які виявляються дуже корисними.

Маркіян

Таке ім'я походить з латинської мови та означає "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають відважних і сміливих хлопців, харизма яких зачаровує багатьох. Представники цього імені демонструють лідерські якості та вправно керують командою. Крім цього, Маркіяни відзначаються здатністю критично мислити.

Святослав

Ім'я Святослав утворене від слів "святий" і "слава", пише сайт Ім'я Онлайн. У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Святослави дуже комунікабельні, тому мають велике коло спілкування та вміють домовлятися. Власники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.

Імена для хлопчиків 2026 / Фото Freepik

Лев

Це ім'я має кілька варіантів походження: перший – від латинського слова leo, що перекладається як "лев", другий – від давньогрецького слова, що трактується як "цар звірів". Рішучість, сила і твердий характер – це те, що притаманне власникам цього імені. Вони завжди стануть на захист своїх рідних і близьких, якщо тих хтось образить. Леви вражають людей не тільки своєю силою, але й гострим розумом.

Лавр

За однією з версій, це ім'я походить від латинського слова laurus, що означає "лавр" або "увінчаний славою". У давнину так називали мудрих і сильних чоловіків. Представники цього імені – рішучі та цілеспрямовані, тому прагнуть досягати висот у житті. Лаври не бояться брати відповідальність на себе та завжди готові боротися з труднощами.

Данило

Таке ім'я має давньоєврейське походження та означає "Бог – мій суддя". Його власники не бояться брати на себе відповідальність за власні вчинки. Вони можуть бути гарними співрозмовниками, які завжди вислухають і підтримають у складний час. Для представників цього імені родина – найважливіше, тому ті будуть віддані своїм обраницям.

Адріан

Ім'я Андріан має латинське походження та трактується як "житель Адрії" або "той, хто родом з берегів Адріатичного моря". Такі чоловіки відзначаються добротою та наполегливістю. Андріани готові підтримати та допомогти у скрутну хвилину своїм найближчим. Власники цього імені зроблять усе можливе, щоб досягти своєї мети та здійснити власні мрії,

Які жіночі імена мають найсильнішу енергетику?