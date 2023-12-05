Давні українські імена для хлопчиків і дівчаток: підбірка, яка вразить усіх

Давні українські імена відроджуються. Люди шанують традиції предків, тому називають своїх дітей так, як колись. Тим самим популяризують нашу культуру.

Давніх українських імен є безліч. Вони мають багату історію та особливі значення. Крім того, були досить популярними раніше, зокрема у часи Київської Русі. Про деякі з них розкаже 24 Канал.

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Давні імена для дівчаток

Ім'я Меланія або Мелашка прийшло до нас із Греції. Перекладається як "темна", "чорна". Воно було дуже популярне за часів Київської Русі. У наш час ім'я відроджується, а також є досить поширеним в європейських країнах.

Давнє українське ім'я Трояна означає "троїти", "примножувати". Деякі дослідники вважають, що воно походить від назви міста Троя, яке пов'язане з грецькою міфологією. Раніше ім'я було популярне серед слов'янських народів.

Існує декілька версій значення імені Орися. Кажуть, що з грецької мови воно трактується як "мир", "спокій". Також існує думка, що це інша форма імені Ярина, яке є слов'янським. А третя версія стверджує, що воно походить від єврейського імені Аарон, яке означає "високий", "гора", "гора світла", "учитель", "освічений".

Імена для хлопчиків та дівчаток / Фото Canva

Давні імена для хлопчиків

Ім'я Наум прийшло до нас із давньоєврейської мови та вважається дуже старовинним. Кажуть, що такі чоловіки працьовиті, добрі, а також мають хороший інтелект. Зараз це ім'я вважається досить рідкісним.

Ім'я Дем'ян – давньогрецьке. Існує думка, що перекладається як "покірний", "слухняний". А деякі дослідники вважають, що воно стосується грецької богині родючості Дамії й трактується як "освячений Дамією".

З латинської мови ім'я Устим перекладається як "справедливий". Кажуть, що такі хлопці працьовиті, чесні й вірні. Крім того, вони розумні, мудрі та вміють уникати конфліктних ситуацій.