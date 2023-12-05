Давні українські імена для хлопчиків і дівчаток: підбірка, яка вразить усіх
Давні українські імена відроджуються. Люди шанують традиції предків, тому називають своїх дітей так, як колись. Тим самим популяризують нашу культуру.
Давніх українських імен є безліч. Вони мають багату історію та особливі значення. Крім того, були досить популярними раніше, зокрема у часи Київської Русі. Про деякі з них розкаже 24 Канал.
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Давні імена для дівчаток
Ім'я Меланія або Мелашка прийшло до нас із Греції. Перекладається як "темна", "чорна". Воно було дуже популярне за часів Київської Русі. У наш час ім'я відроджується, а також є досить поширеним в європейських країнах.
Давнє українське ім'я Трояна означає "троїти", "примножувати". Деякі дослідники вважають, що воно походить від назви міста Троя, яке пов'язане з грецькою міфологією. Раніше ім'я було популярне серед слов'янських народів.
Існує декілька версій значення імені Орися. Кажуть, що з грецької мови воно трактується як "мир", "спокій". Також існує думка, що це інша форма імені Ярина, яке є слов'янським. А третя версія стверджує, що воно походить від єврейського імені Аарон, яке означає "високий", "гора", "гора світла", "учитель", "освічений".
Давні імена для хлопчиків
Ім'я Наум прийшло до нас із давньоєврейської мови та вважається дуже старовинним. Кажуть, що такі чоловіки працьовиті, добрі, а також мають хороший інтелект. Зараз це ім'я вважається досить рідкісним.
Ім'я Дем'ян – давньогрецьке. Існує думка, що перекладається як "покірний", "слухняний". А деякі дослідники вважають, що воно стосується грецької богині родючості Дамії й трактується як "освячений Дамією".
З латинської мови ім'я Устим перекладається як "справедливий". Кажуть, що такі хлопці працьовиті, чесні й вірні. Крім того, вони розумні, мудрі та вміють уникати конфліктних ситуацій.