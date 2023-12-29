5 чудових імен для дівчаток з хорошою енергетикою

Для тих, хто очікує зараз новонароджену дівчинку, буде актуальним питання вибору імені для немовля. А їх існує дуже велика кількість, тому обрати одне – буває складним завданням.

Хтось дає імена родичів своїм дітям, а комусь – до вподоби оригінальні та нестандартні варіанти. Хочеться, аби ім'я максимально доповнювало новонароджену та дарувало їй хорошу долю. 24 Канал зібрав добірку імен для дівчаток з позитивною енергетикою.

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Імена для дівчаток з хорошою енергетикою: перелік

Іванна, а також Іван з'явилися від старого єврейського імені Іоанн. Воно є досить поширеним в Україні та слов'янських країнах. Іванна має значення "Бог милостивий".

Щодо походження імені Ілона, не існує точної версії походження. Однак, відомо, що це ймення – католицьке, яке дають при хрещенні. Є така думка, що воно з'явилося від грецького Олена, яке своєю чергою, виникло від бога сонця Геліоса. Перекладається як "сонячне світло" або "сонячний промінь".

Світлана – красиве ім'я з хорошою енергетикою. Воно виникло від наших предків – слов'ян. До нього входить 2 слова: "світло" та "лан", яке у давнину означало "земля". Загалом Світлана має значення "Світло Землі".

Виникнення ім'я Злата також пояснюють по-різному. Деякі кажуть, що воно з'явилося у Давній Греції від слова"Хріса" зі значенням "злато" або "золотце". Тоді як інші вважають, що воно утворилося від єврейського імені Голда, що означає "золота".

Валентина – теж гарне ім'я, яке часто можна почути. Воно бере початок від латині – від слова "valeо", що перекладають на українську як "міцна", "здорова".

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Інна – гарне жіноче ім'я, яке з'явилося від латинського слова inno, що означає "плавати" або "протікати". Деякі пояснюють його як "бурхливий потік".

Христина виникло від латинського ймення Christianus. В українській мові воно звучить як "християнка", "присвячена Христу".

Тетяна пояснюють по-різному. У Давньому Римі існувало чоловіче ймення Татій. Від нього й утворилась жіноча форма – Тетяна.