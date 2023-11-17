Чому не можна садити хвойні дерева біля хати: відповідь вас здивує

Навколо хвойних дерев існує безліч прикмет та забобон. Тому деякі господарі бояться садити їх біля свого будинку.

Сьогодні 24 Канал розкаже про забобони, які є щодо сосни та ялини. У них вірили ще наші предки і передавали з покоління в покоління.

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Чому не можна садити ялину та сосну біля будинку

Народні повір'я стверджують, що ялина забирає у мешканців будинку енергію, губить їхній урожай, приносить неприємності та забирає з дому чоловіків.

Дерево також асоціюється зі смертю. Адже існує звичай – на похоронах вистилати дорогу покійному ялиновими гілками.

У народі кажуть, що сосна має погану енергетику. Крім того, дерево створює густу тінь, а ґрунт майже не збагачується перегноєм.

Користь хвойних дерев

Попри народні прикмети, посадивши ялину чи сосну біля хати, можна отримати багато користі. Адже хвойні дерева гарно очищають повітря та роблять ґрунт більш родючим. Крім того, сосна допоможе отримати гарний урожай овочів та фруктів на маленькій ділянці.