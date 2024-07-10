Майже як сплячі принцеси та принци: 3 знаки зодіаку, які постійно хочуть спати
Бажання виспатись – це природна потреба кожної людина. Однак дехто настільки любить поринути у сонне царство, що може проспати все на світі.
Телець, Скорпіон і Козоріг, ваша потреба у сні дуже часто немає обмежень, пише LifeStyle 24.
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Телець
Представники цього знаку, які цінують стабільність і комфорт, можуть відчувати підвищену втому, коли їхній звичний ритм життя порушується. Вони можуть відчувати потребу в додатковому відпочинку, щоб відновити сили.
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Скорпіон
Люди, народжені під цим знаком, можуть бути дуже вимогливими до свого фізичного та емоційного здоров'я. Вони можуть довго відпочивати й спати, особливо якщо відчувають, що їм потрібно більше ресурсу.
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Козоріг
Цей знак часто відчуває потребу в тривалому і глибокому сні, щоб відновити емоційний баланс і зарядитися енергією. Козероги можуть відчути вигорання, особливо коли стикаються зі стресовими ситуаціями.
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