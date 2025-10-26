Детальніше про те, чому на Геловін дітям дають цукерки – розповідає 24 Канал з посиланням на History.

Чому на Геловін дітям дають цукерки?

Американці запозичили чимало давніх звичаїв святкування Геловіну в європейців. Так, у США люди почали перевдягатися в костюми, ходити від дому до дому, просячи їжу чи гроші.

Наприкінці 1800-х та на початку 1900-х років у США відбулася значна трансформація свята. Американці хотіли перетворити Геловін на більш суспільний та орієнтований на спільноту день, відходячи від тем привидів і чаклунства. Саме тому люди почали влаштовувати різноманітні вечірки у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, зосереджені на іграх, гарбузових стравах та святкових костюмах.

Що цікаво, американські газети та лідери громад активно заохочували батьків прибрати все "лякливе" чи "гротескне" з Геловіну. Завдяки цьому свято стало менш релігійним і не таким забобонним. Так, стара традиція, коли люди просили їжу чи гроші на Геловін, перетворилася на сучасний звичай "Цукерки або Життя", під час якого діти отримують солодощі.

Чому на Геловін дітям дають цукерки / Фото Freepik

