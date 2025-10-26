Детальніше про те, чому на Геловін дітям дають цукерки – розповідає 24 Канал з посиланням на History.
Цікаво Український Геловін: що відомо про Велесову ніч і як її святкують
Чому на Геловін дітям дають цукерки?
Американці запозичили чимало давніх звичаїв святкування Геловіну в європейців. Так, у США люди почали перевдягатися в костюми, ходити від дому до дому, просячи їжу чи гроші.
Наприкінці 1800-х та на початку 1900-х років у США відбулася значна трансформація свята. Американці хотіли перетворити Геловін на більш суспільний та орієнтований на спільноту день, відходячи від тем привидів і чаклунства. Саме тому люди почали влаштовувати різноманітні вечірки у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, зосереджені на іграх, гарбузових стравах та святкових костюмах.
Що цікаво, американські газети та лідери громад активно заохочували батьків прибрати все "лякливе" чи "гротескне" з Геловіну. Завдяки цьому свято стало менш релігійним і не таким забобонним. Так, стара традиція, коли люди просили їжу чи гроші на Геловін, перетворилася на сучасний звичай "Цукерки або Життя", під час якого діти отримують солодощі.
Чому на Геловін дітям дають цукерки / Фото Freepik
Традиції на Геловін
Найвідомішим символом свята є Ліхтар Джека – вирізаний гарбуз із моторошним або кумедним обличчям і свічкою всередині. Цей атрибут, який спочатку кельти виготовляли з ріпи, служить для відлякування злих духів. Його історія пов'язана з ірландською легендою про хитрого грішника, на ім'я Джек, який змушений вічно блукати зі своїм ліхтарем.
У давнину в Геловін дівчата ворожили на майбутнє та нареченого. Зокрема, молоді жінки грали в гру "Ловля яблук", пише BBC. Її суть полягає в тому, щоб дістати яблуко з посудини з водою лише зубами. Дівчата, яким вдалося це зробити, клали фрукт під подушку, щоб незабаром вийти заміж.
Також на Геловін заведено переодягатися у костюми вампірів, відьом, привидів, вовкулак або інших популярних персонажів. За повір'ями, у цю ніч злі духи гуляють землею, а маскарад допомагає людям сховатися від них.