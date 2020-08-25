Легендарний гурт "Кіно" дасть двогодинний концерт у Києві у Палаці Спорту 13 березня 2021 року. В основі програми – голос лідера "Кіно" Віктора Цоя оцифрований з оригінальних багатоканальних записів.

Українські фанати мають унікальний шанс потрапити на концерт гурту, який розпався 30 років тому.

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До складу гурту входить два оригінальних басисти – Олександр Титов і Ігор Тихомиров та гітарист – Юрій Каспарян.

Учасники колективу виконають пісні пізнього та раннього періоду саме так, як вони звучали наживо кілька десятків років тому. Максимальний ефект присутності підтримуватиме спеціальний відеоряд, який складається малюнків Віктора Цоя, кінохроніки і невеликих документальних вставок.

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Велика частина матеріалу буде зіграна максимально близько до оригіналу, але не обійдеться без імпровізацій і нових прочитань. Одним із творців і продюсерів шоу виступив син Віктора Цоя, Олександр Цой.

Каспарян і Тихомиров в компанії басиста Олександра Титова наприкінці 2019 року записали нову версію пісні "Тролейбус", яка також прозвучить на концертах гурту.

"Кіно" – "Тролейбус": дивіться відео онлайн