Британський гурт Hurts презентував новий альбом Faith, який вийшов сьогодні, 4 вересня. Адам Андерсон і Тео Хатчкрафт представили п'ятий альбом, який називають найбільш схожим до їхньої ранньої творчості.

Британський поп-гурт Hurts, сьогодні, 4 вересня, презентував вихід нового альбому Faith. У платівці є 11 композицій. Їх можна прослухати на ютубі чи інших платформах.

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Новий альбом наповнений готичними і відвертими мотивами. Також музиканти зізнались виданню NME, що вони повернулись до того типу музики, яку творили раніше.

Ми хотіли повернутися до того, що ми робили і чим ми є насправді. Нас завжди приваблювали темніші елементи поп-музики, які ми творили раніше,

– кажуть музиканти.

Тео Хатчкрафт зазначив, що музика натхненна також ізоляцією, пандемією та зневірою. Тому всі теми, котрі піднімаються в їхньому альбомі, зокрема в пісні Voices, дивні, але передбачувані. В альбомі Faith є всепроникна темрява, однак, не можна сказати, що все приречено.

"У піснях є посил: вони дають надію. Це повідомлення людям, що вони повинні знайти у собі сили впоратися з всім цим. Сподіваємось, слухачі помітять це", – зізнаються співаки.

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